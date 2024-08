''Batalion 6888'' - zwiastun filmu o tytułowym żeńskim batalionie amerykańskiej armii z czasów II wojny światowej 0

Netflix zaprezentował zwiastun filmu '’Batalion 6888'’. Opowiada on o historycznym żeńskim batalionie złożonym z samych czarnoskórych kobiet, które rzuciły wyzwanie przeciwnościom losu i niosły nadzieję męskich oddziałom znajdującym się na linii frontu podczas II wojny światowej.

kadr z filmu ''Batalion 6888''

Charity Adams, kapitana tego jedynego amerykańskiego oddziału portretuje Kerry Washington. Ma ona pod swoim dowództwem 855 kobiet, które wysłane zostały za granicę w trakcie II wojny światowej, aby tam zarządzać usługami pocztowymi dla amerykańskiej armii. Urzędnicy armii uważali, że niedostarczona poczta szkodzi moralom żołnierzy. Do posegregowania i dostarczenia do odbiorcy było około 17 milionów przesyłek, które były w dużej mierze niekompletnie zaadresowane. Batalion 6888 opracował własny system do obsługi zaległości pocztowych. Kobiety pracowały 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na trzy zmiany, przetwarzając i dostarczając pocztę co znacząco podniosło morale i dawało nadzieję żołnierzom walczącym w Europie.

Film wyreżyserował Tyler Perry. Napisał on także scenariusz, który oparł na podstawie artykułu Fighting A Two-Front War autorstwa Kevina M. Hymela. Inni członkowie obsady to Oprah Winfrey, Susan Sarandon, Ebony Obsidian, Dean Norris, Sam Waterston, Milauna Jackson, Pepi Sonuga, Jeanté Godlock, Jay Reeves, Baadja-Lyne Odums, Donna Biscoe, Gregg Sulkin i Scott Daniel Johnson.

Premiera filmu Batalion 6888 wyznaczona została na 20 grudnia.

Źrodło: Netflix, Variety