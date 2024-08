Pełen zbliżającego się zła zwiastun horroru ''Nie oddalaj się'' 0

Nie oddalaj się to nowy horror studia Lionsgate, który wejdzie na kinowe ekrany we wrześniu. Obraz zapowiadany jest jednym z najstraszniejszych horrorów tego roku. Zobaczcie jego najnowszą zapowiedź.

fragment plakatu

Za kamerą Nie oddalaj się stanął Alexandre Aja, reżyser kanibalistycznego Wzgórza mają oczy. Zło przejmuje kontrolę nad światem. Matka, grana przez Halle Berry, wie, że jedynym sposobem by ochronić siebie i swoich synów przed jego mocą są łączące ich więzi. Rodzina musi pozostawać ze sobą w nieustannym kontakcie, nawet w splątaniu, by się wspierać i wzmacniać. Kiedy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie Zła, jedna z więzi zostaje odcięta. Rozpoczyna się przerażająca walka o przetrwanie.

W głównych rolach występują laureatka Oscara za Czekając na wyrok Halle Berry oraz Anthony B. Jenkins i Percy Daggs IV. Obsadę uzupełniają Matthew Kevin Anderson, Christin Park i Stephanie Lavigne. Aja pracował na scenariuszu Kevina Coughlina i Ryana Grassby'ego.

Nie oddalaj się pierwotnie miał ukazać się 27 września, jednak Lionsgate niedawno przyspieszyło datę premiery o tydzień. Film trafi teraz do kin w Stanach Zjednoczonych 20 września. Jego polskim dystrybutorem jest Monolith Films. Nie podał on jednak jeszcze daty wejścia filmu do naszych kin.

Źrodło: Lionsgate