Akcyjniak ''Back in Action'' z Cameron Diaz zalicza opóźnienie w premierze

Data premiery filmu Back in Action na Netflixie została opóźniona. Obraz ten to film akcji, w którym wystąpią Cameron Diaz i Jamie Foxx.

kadr z filmu ''Back in Action''

Film miał zostać wydany 15 listopada tego roku. Ta data jest już jednak nieaktualna. Projekt trafi do streamingu dopiero po nowym roku, a dokładnie 17 stycznia 2025 roku. Powody takiego opóźnienia premiery nie zostały ujawnione.

Lata po tym, jak zrezygnowali z życia szpiegów CIA, aby założyć rodzinę, Emily i Matt zostają wciągnięci z powrotem do świata szpiegostwa, gdy ich przykrywka zostaje zdemaskowana.

Reżyserem filmu jest Seth Gordon, który wcześniej nakręcił Cztery Gwiazdki z 2008 roku, Szefowie wrogowie z 2011 roku, Złodziej tożsamości z 2013 roku i Baywatch. Słoneczny patrol z 2017 roku. Napisał on scenariusz wspólnie z Brendanem O’Brienem. Oprócz Foxxa i Diaz w filmie występują Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts i Rylan Jackson.

Foxx trafił do szpitala w kwietniu 2023 roku, gdy produkcja Back in Action zbliżała się do końca. Krążyły plotki o problematycznej produkcji za kulisami, jednak Diaz zdyskredytowała te twierdzenia, wypowiadając się w podcaście Lipstick on the Rim, za pośrednictwem People w grudniu 2023 roku.

Naprawdę nienawidzę wszystkiego, co mówiono o naszym planie w tamtym czasie. Chcesz po prostu krzyczeć na cały głos: O czym ty mówisz? Jamie jest, jakby, cheerleaderką całej ekipy. Wszyscy go kochają. Świetnie się z nim bawimy na planie, a on jest po prostu profesjonalistą na każdym poziomie. powiedziała Diaz.

