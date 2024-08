Nadchodzi jesień pełna przygód, ''Outer Banks'' powraca z 4. sezonem - zobacz zwiastun 0

Bohaterowie Outer Banks szykują się do swojej największej przygody – odnalezienia skarbu Czarnobrodego. Netflix udostępnił pierwszą zapowiedź oczekiwanego czwartego sezonu przygodowego serialu.

kadr z serialu ''Outer Banks''

Czwarty sezon Outer Banks swą premierę będzie mieć w dwóch częściach. Pierwsza, na którą złoży się pięć odcinków zadebiutuje 10 października, a druga również składająca się z pięciu odcinków – 7 listopada.

Sezon 3 zakończył się skokiem 18 miesięcy w przyszłość, w którym Pogues zostali pochwaleni za odnalezienie El Dorado, zaginionego miasta złota. W ostatnich chwilach sezonu pewien mężczyzna podszedł do przyjaciół i zapytał ich, czy byliby zainteresowani odnalezieniem zaginionego skarbu Edwarda Teacha, znanego jako Czarnobrody.

Sezon 4 rozpocznie się przed kuszącą ofertą. Po El Dorado John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow) i Cleo (Carlacia Grant) wracają do Karoliny Północnej i próbują zadomowić się w „normalnym” życiu. Budują nawet nową bezpieczną przystań, nazwaną „Poguelandia 2.0”. Tutaj ich historia powinna się zakończyć. To jednak dopiero początek przygód. Ale wraz z nimi pojawiają się nowi wrogowie i niebezpieczne przeszkody. Bohaterowie zostaną zmuszeni do zakwestionowania swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości — kim naprawdę są, czy to wszystko było tego warte i ile są gotowi zaryzykować?

Twórcy Outer Banks to Jonas Pate, Josh Pate i Shannon Burke.

Źrodło: Netflix, The Wrap