Zwiastun ''Apartment 7A'', prequela ''Dziecka Rosemary''

Paramount+ prezentuje pierwszy zwiastun horroru Apartment 7A będącego zapowiadanym prequelem Dziecka Rosemary, jednego z najlepszych filmów w karierze polskiego reżysera Romana Polańskiego.

kadr z filmu ''Apartment 7A''

Prequel ma w centrum uwagi postawić bohaterkę Terry Gionoffrio, w którą w oryginale wcieliła się Victoria Vetri. Tam poznaliśmy Terry jako powracającą do zdrowia narkomankę, którą Rosemary Woodhouse poznała w pralni w piwnicy. Niedługo po tym odkryła, że Terry nie żyje prawdopodobnie popełniając samobójstwo skokiem z okna na siódmym piętrze.

W Apartment 7A Terry grana przez Julię Garner przyjeżdża do Nowego Jorku, aby spełnić swoje marzenie o zostaniu artystką teatralną. Jednak kontuzja podczas występu całkowicie zmienia bieg jej życia. Próbując powitać nowy rozdział w swoim życiu, wprowadza się do mieszkania należącego do Castevetów. Wtedy zdaje sobie sprawę, że starsza para nie jest tym, za kogo się podaje i że mogli zrobić coś okropnego poprzedniemu lokatorowi. Apartment 7A zbada „co wydarzyło się w mieszkaniu, zanim Rosemary się wprowadziła”. Chociaż Terry nie miała zbyt długiego czasu antenowego w oryginalnym filmie, teraz widzowie będą mieli okazję zobaczyć wszystkie wydarzenia prowadzące do jej śmierci.

Film oznaczony został kategorią wiekową R ze względu na „brutalne treści i zażywanie narkotyków”. Jego obsadę uzupełniają Dianne Wiest jako Minnie Castevet, Kevin McNally jako Roman Castevet, Amy Leeson jako Rosemary i Scott Hume jako Guy Woodhouse oraz Jim Sturgess, Marli Siu, Rosy McEwen, Andrew Buchan i Kobna Holdbrook-Smith. Na stanowisko reżysera wybrana została Natalie Erika James, mająca na swoim koncie psychologiczny thriller Relikt z 2020 roku. Jest ona także współautorką scenariusza wraz z Skylar James i Christian White.

Apartment 7A swoją premierę będzie mieć na Paramount+ 27 września.

