''Memoir of a Snail'' - IFC Films zapowiada poklatkową animację 0

IFC Films prezentuje zwiastun poklatkowej animacji Memoir of a Snail. Obraz ten jest połączeniem dwóch gatunków – komedii i dramatu i przeznaczony jest dla widzów dorosłych.

kadr z animacji ''Memoir of a Snail''

Zwiastun przedstawia widzom Grace i Gilberta, parę bliźniaków, którzy są sobie bardzo bliscy. Grace i Gilbert zostają jednak rozdzieleni, a następnie muszą odnaleźć drogę powrotną do siebie.

Grace Pudel to kochająca książki, kolekcjonująca ślimaki dziwaczka, która popada w serię nieszczęść po rozstaniu ze swoim bratem bliźniakiem Gilbertem. Pomimo trudności, inspiracja i nadzieja pojawiają się, gdy Grace zaczyna przyjaźnić się z ekscentryczną starszą kobietą o imieniu Pinky. Memoirs of a Snail to szczera i zabawna kronika życia outsiderki, która znajduje pewność siebie i pozytywne strony pośród bałaganu codziennego życia.

Za film odpowiada Adam Elliot mający na swoim koncie już jeden film zrealizowany w technice poklatkowej Mary i Max z 2009 roku. W głosowej obsadzie animacji usłyszymy Sarah Snook, Kodi Smit-McPhee, Eric Bana, Jacki Weaver i Paul Capsis.

Film miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy w czerwcu tego roku, gdzie spotkał się z pozytywnymi recenzjami i zdobył nagrodę Cristal Award dla filmu fabularnego.

Kinowa premiera Memoir of a Snail w listopadzie. Kiedy obraz trafi do naszych kin, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: IFC Films, Comingsoon