Disney podał datę premiery młodzieżowego serialu ''Wizards Beyond Waverly Place'' 0

Po tym jak pilotażowy odcinek kontynuacji hitowego niegdyś serialu dla młodzieży Czarodzieje z Waverly Place, przyjął się Disney złożył zamówienie na pełny sezon. Produkcja otrzymała właśnie swą datę premiery.

Sequel zadebiutuje pod tytułem Wizards Beyond Waverly Place. Jego data premiery wyznaczona została na 29 października. Wtedy to premierę będą miały dwa pierwsze odcinki na Disney Channel. Już następnego dnia, tj. 30 października na Disney+ i Disney Channel on Demand pojawi się pierwsze osiem epizodów.

Gwiazdami serialu Wizards Beyond Waverly Place są David Henrie (jako Justin Russo), Janice LeAnn Brown (jako Billie), Alkaio Thiele (jako Roman Russo), Max Matenko (jako Milo Russo), Taylor Cora (jako Winter) i Mimi Gianopulos (jako Giada Russo). Selena Gomez (jako Alex Russo) wystąpi gościnnie w pierwszym odcinku.

Akcja nowych Czarodziei z Waverly Place rozpocznie się po tajemniczym incydencie w WizTech. Dorosły Justin Russo porzuca swoje czarodziejskie moce, decydując się na normalne, ludzkie życie z żoną i dwoma synami. Jednak, gdy u jego drzwi pojawia się potężna młoda czarodziejka potrzebująca szkolenia, Justin musi pogodzić się ze swoją przeszłością, aby zapewnić przyszłość światu czarodziejów.

Raven-Symoné i Danielle Fishel wyreżyserowali odcinki pierwszego sezonu. Jed Elinoff i Scott Thomas są scenarzystami i producentami wykonawczymi.

