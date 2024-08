Emilia Jones i afera o szpiegostwo w zwiastunie czarnej komedii "Winner" 0

Vertical wypuściła zwiastun filmu biograficznego Winner, czarnej komedii, w którym Emilia Jones wciela się w tytułową amerykańską byłą współpracownicę Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Reality Winner.

kadr z filmu "Winner"

Oparty na prawdziwej historii nadchodzący film – wyreżyserowany przez Susannę Fogel – ma na celu dać nowe spojrzenie na historię Reality Winner, nawiązując do produkcji HBO z 2023 r. z Sydney Sweeney zatytułowanej Reality.

Reality Winner to błyskotliwa młoda wyrzutka z przygranicznego miasteczka w Teksasie, która kocha swój różowy pistolet niemal tak samo, jak pomaganie innym. Po tym, jak nauczyła się arabskiego w szkole średniej, aby móc służyć na Bliskim Wschodzie, Reality zostaje zwerbowana przez Siły Powietrzne, ale szybko ulega rozczarowaniu, gdy odkrywa, że ​​jej moralność jest kwestionowana. Po przejściu do branży finansowej jako kontrahent NSA, Reality natrafia na tajemnice rządowe dotyczące włamań do wyborów w Rosji podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Czy ujawnia prawdę, czy milczy? Ostatecznie postanawia ujawnić prawdę, co kończy się jej procesem i historycznym wyrokiem za szpiegostwo.

W filmie występują także Connie Britton jako Billie Winner, Danny Ramirez jako Andre, Kathryn Newton jako Brittany Winner i Zach Galifianakis jako Ron Winner.

Film trafi do kin 13 września 2024 roku.

Źrodło: Comingsoon