Emma Roberts walczy o rolę życia. Po tym, jak asystentka Britney Spears zasugerowała aktorce zagranie jej w pełnometrażowej adaptacji pamiętników Spears "The Woman In Me", Roberts wydaje się być więcej niż przygotowany do przyjęcia tej roli.

Emma Roberts w niedawnym wywiadzie dla Cosmo, opowiedziała o swojej reakcji na tę rekomendację.

Pomyślałam: kocham jej asystentkę. To znaczy, moim prawdziwym marzeniem jest zagrać Britney Spears. To plotka, ale mam nadzieję, że może się spełnić. To znaczy, pamiętam, że zamknęłam się w swoim pokoju, słuchając In the Zone i powiedziałem: Nie mogę opuścić tego pokoju, dopóki nie zapamiętam każdego słowa. To znaczy, cały czas śpiewam Britney mojemu synowi w wannie. Zawsze mówię: Boże, on musi uważać mnie za dziwaka. To rodzicielstwo na poziomie milenijnym – wyjawiła Emma Roberts