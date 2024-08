Trwają prace nad rebootem ''Wolf Creek''. W obsadzie ponownie John Jarratt 0

Dowiedzieliśmy się, że trwają już prace nad rebootem dobrze ocenianego australijskiego horroru Wolf Creek z 2005 roku. Do roli psychopatycznego mordercy powróci John Jarratt.

John Jarratt, kadr z filmu ''Wolf Creek''

Projekt powstanie prawie dwie dekady po tym, jak pierwszy film Wolf Creek zagościł w kinach. W 2013 roku zadebiutował sequel Wolf Creek 2, który jakością nie odbiega od oryginału. Teraz zdecydowano się powrócić do tematu w reboocie. Oprócz Jarratta do pracy nad kolejną częścią horroru powróci Greg Mclean, twórca serii Wolf Creek. Nie stanie on jednak za kamerą, objął stanowisko producenckie.

Planowany reboot będzie nosił nazwę Wolf Creek: Legacy. Montażysta Wolf Creek 2, Sean Lahiff będzie jego reżyserem. W obsadzie jest jeszcze Jay Ryan. Castingi trwają.

Wolf Creek: Legacy będzie opowiadać o rodzinie amerykańskich turystów, którzy nieświadomie wędrują na tereny łowieckie Taylora. Kiedy rodzice poświęcają się, aby uratować swoje dzieci, te zostają same, zagubione i ścigane na rozległych australijskich pustkowiach. Czy ta świeża zdobycz – dwóch przebiegłych, zaradnych dzieciaków okaże się trudniejsza do skonsumowania dla starzejącego się psychopaty?

Ten nowy rozdział w sadze '’Wolf Creek'’ to coś, na co jestem niesamowicie podekscytowany: to odważna nowa historia, która honoruje korzenie serii, jednocześnie wpychając ją na nowe, nieznane terytorium powiedział Mclean w oświadczeniu.

Seria Wolf Creek, na którą składa się także serial opowiada o psychopatycznym mordercy Micku Taylorze, który poluje na swoje ofiary na australijskich pustkowiach.

