Netflix chce kontynuować serial ''Pogoda na miłość''

Jak się właśnie dowiedzieliśmy Netflix ma w swoich planach kontynuację sportowego dramatu Pogoda na miłość. Produkcja ta emitowana była w latach 2003-2012 i doczekała się 9. sezonów.

Na razie nie wiadomo dokładnie jaką fabułę będzie miała kontynuacja. Oryginalne gwiazdy Pogody na miłość Sophia Bush, Hilarie Burton i Danneel Ackles są zaangażowane w produkcję wykonawczą serialu. Cala trójka prowadzi również rozmowy w sprawie powtórzenia swoich ról w jakiejś formie, chociaż nie wiadomo, czy inne gwiazdy z oryginalnego hitu serii powrócą w jakiejkolwiek roli.

Pierwotnie wydany w 2003 roku serial był ogromnym hitem dla The CW. Skupiał się on na życiu i relacjach grupy postaci w fikcyjnym miasteczku Tree Hill w Karolinie Północnej. Nathan (James Lafferty) – gwiazda szkolnej drużyny koszykowki pochodzący z najbogatszej rodziny w mieście oraz Lucas (Chad Michael Murray) – cichy samotnik, którego wychowuje ciężko pracująca matka. Zawsze starała się trzymać swojego syna z daleka od Nathana i jego ojca. Los chciał inaczej, Lucas wstępuje do szkolnej drużyny koszykówki, której kapitanem jest Nathan. Od tej pory zacznie ich łączyć coraz więcej, nawet przyjaźń. W trakcie oglądania kolejnych odcinków obserwujemy jak zmieniają się relacje między braćmi, ich rodzicami i przyjaciółmi.

Serial jest często uznawany za jeden z najlepszych dramatów młodzieżowych wszech czasów i stał się jednym z największych hitów The CW.

Źrodło: ComingSoon