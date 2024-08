HBO odnawia na 2. sezon ''City of God: The Fight Rages On'' 0

Zaledwie pięć dni po premierze HBO przedłuża na drugi sezon serial City of God: The Fight Rages On. Produkcja ta jest serialową kontynuacją doskonałego dramatu Fernando Meirellesa Miasto Boga z 2002 roku.

kadr z serialu ''City of God: The Fight Rages On''

Miasto Boga to doceniona w świecie produkcja, która otrzymała, aż cztery nominacje do Oscarów oraz jedną do Złotych Globów. Produkcja opiera się na faktach i jest kroniką z życia brazylijskiej ulicy, gdzie panują narkotyki, ganki, nędza i przemoc. Fabuła skupiała się na dwóch chłopcach wychowanych w tytułowych, najbardziej przestępczych slumsach w Rio de Janeiro w latach 60. i 80. XX w.

Wyprodukowany przez O2 Filmes serial rozpoczyna się dwie dekady później, na początku XXI wieku. Serial podąża za bohaterami z oryginalnego filmu. Zwolnienie młodego handlarza narkotyków z więzienia ponownie stawia City of God w konflikcie. Seria będzie zawierać fragmenty filmu w postaci retrospekcji, które pozwolą zrekonstruować wspomnienia bohaterów, podążając za wieloma postaciami z oryginału, w tym fotografem i dziennikarzem Buscapé. Powstający projekt ma na celu udokumentowanie przemian oraz ukazanie problemów, które do dziś panują w Brazylii. Zobaczymy co się zmieniło, a co pozostało niezmienione przez tak długi okres czasu.

City of God: The Fight Rages On zawiera wielu powracających członków obsady z oryginału, w tym Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigueza, Sabrina Rosa, Kiko Marques i Edson Oliveira. Dołącza do nich kilka nowych twarzy, w tym Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo i wschodzące talenty ze społeczności Rio de Janeiro, takich jak Miasto Boga, Vidigal i Zica da Mangueira.

Źrodło: ComingSoon