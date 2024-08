27 września do kin trafi film, który przyprawi widzów o szybsze bicie serca i zapewni im solidną dawkę adrenaliny. Chodzi o Aftermath. Most w ogniu, którego akcja toczy się w Bostonie, podczas ataku terrorystycznego. Efektowna sceneria – malowniczy, wspornikowy most, rozciągający się na ponad trzy kilometry z Bostonu do Chelsea – i bohater, walczący z wielkim zagrożeniem i własnymi słabościami: oto punkt wyjścia nowej opowieści odświeżającej kino akcji. Zobaczcie zwiastun!