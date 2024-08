Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czołowy węgierski reżyser Gábor Reisz wraca na polskie ekrany ze swoim trzecim pełnometrażowym filmem, który według krytyków uznawany jest za najlepszy w jego dotychczasowej karierze. Odzwierciedla się to również w nagrodach zdobywanych na światowych festiwalach, m.in. statuetka na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji czy Grand Prix na tegorocznych Nowych Horyzontach.

"Wytłumaczenie wszystkiego"

Gábor Reisz uznawany jest za jednego z najlepszych współczesnych węgierskich reżyserów. Początkowo niewiele wskazywało na to, że zrobi karierę w przemyśle filmowym. Studiował wychowanie fizyczne, jednak jego artystyczna dusza wygrała i po jakimś czasie przeniósł się na filmoznawstwo. W 2006 roku rozpoczął studia na wydziale reżyserii filmowej i telewizyjnej w budapeszteńskiej SZFE.

Początkowo realizował głównie krótkie metraże. Uznanie przyniósł mu jednak pełnometrażowy debiut Sens życia oraz jego brak z 2014 roku, nagrodzony na festiwalach w Sofii, Turynie i Miszkolcu. Jego drugi film – Najgorsze wiersze świata zdobył już kilkanaście nagród, stając się najważniejszym węgierskim filmem 2018 roku.

Tematy, które Reisz porusza w swoich filmach zawsze są wnikliwą analizą społeczną, reżyser lubi bowiem zgłebiać ludzką naturę i brać na tapetę ważne tematy. W swoim najnowszym filmie Wytłumaczenie wszystkiego choć odnosi się do spolaryzowanego politycznie węgierskiego społeczeństwa, tak naprawdę polscy widzowie oglądając ten film, mogą śmiało stwierdzić, że historia dzieje się nad Wisłą.

Trzeci pełnometrażowy film Gábora Reisza porusza wiele ważnych tematów, takich jak patriotyzm, radykalizacja nastrojów społecznych czy rola mediów w polityce. Pomimo iż historia opowiedziana w filmie jest trudna i poważna, reżyserowi udało się pokazać ją w sposób bardzo przystępny i uniwersalny.

Licealista Abel (nagradzany za tę rolę Gáspár Adonyi-Walsh) przygotowuje się właśnie do egzaminu dojrzałości. Chłopak jest całkiem pewny siebie z większości przedmiotów ale boi się historii, której nie może przyswoić. Oliwy do ognia dolewa fakt, że jego konserwatywny ojciec jakiś czas temu wszedł w poważną konfrontację z Jakabem, nauczycielem historii, który ma być w komisji egzaminacyjnej na maturze.

W dniu egzaminu Ábel ma na sobie marynarkę z patriotyczną przypinką. Nie dlatego, że podziela niezachwiane przekonania ojca, ale dlatego, że zapomniał ją zdjąć po święcie narodowym. W czasie matury ustnej z historii, która nie idzie po myśli Abla, sfrustrowany nauczyciel pyta go, dlaczego nosi przypinkę, nie wiedząc, że wywoła to burzę medialną. Historia niewinnego pytania Jakaba rozprzestrzenia się niczym gra w głuchy telefon, aż w końcu dociera do dziennikarki piszącej dla nacjonalistycznej gazety. Nagle trzej mężczyźni znajdują się w centrum ogólnokrajowego medialnego skandalu…

Wytłumaczenie wszystkiego w kinach od 13 września.

