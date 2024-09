Znamy nominowanych do 16. Nagród PISF 0

Znamy nominowanych do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zostaną one przyznane już po raz 16. w następujących kategoriach: Kino, Wydarzenia filmowe, Promocja polskiego kina za granicą, Krytyka filmowa, Książka o tematyce filmowej, Edukacja filmowa, Dystrybucja polskiego filmu, Dyskusyjny klub filmowy i Plakat filmowy. Laureatów i laureatki poznamy 25 września podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nominowanych wskazała Kapituła w składzie: kulturoznawczyni i szefowa działu kultury ELLE Maja Chitro, Dyrektor i współtwórca Stowarzyszenia FILMFORUM Maciej Dominiak, Dyrektor Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Dydo, współprowadząca poznańskie Kino Rialto Jola Myszka, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski, historyczka sztuki i kierowniczka działu dokumentacji Zachęty Karolina Vyšata oraz Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Karolina Rozwód.

Poniżej przedstawiamy nominowanych za rok 2023.

KINO

1. Kino pod Baranami w Krakowie

2.Kino Muza we Włoszczowie

3. Kino Światowid w Katowicach

4. Kino Żeglarz w Jastarni

WYDARZENIE FILMOWE

1. Festiwal Filmowy Offeliada w Gnieźnie

2. Kino bez barier – edycja polska

3. Octopus Film Festival

4. Przegląd Krótka Historia Polskiego Kina

PROMOCJA POLSKIEGO KINA ZA GRANICĄ

1. Działalność Krakowskiej Fundacji Filmowej

2. Międzynarodowa kampania promocyjna filmu „Skąd dokąd”

3. Polish Days

4. US in Progress

KRYTYKA FILMOWA

1. Kaja Klimek

2. Miłosz Stelmach

KSIĄŻKA O TEMATYCE FILMOWEJ

1. „Krótki metraż: wstęp do debiutu długometrażowego” autorstwa Jerzego Radosa

2. „Mroczny Rycerz Gotham – szkice z kultury popularnej” autorstwa Michała Chudolińskiego

3. „Polski film i fotografia nowego wieku na tle kultury wizualnej. Widma, antropocienie, sztandary” autorstwa Justyny Budzik

4. „Poruszyć miliony. Kino Jerzego Bossaka” autorstwa Marka Cieślińskiego

EDUKACJA FILMOWA

1. Edukacja Młode Horyzonty

2. Młodzi Ambasadorzy Kina Pod Baranami

3. Script Fiesta

4. Warsztaty Nakręć się na przyszłość

DYSTRYBUCJA FILMU POLSKIEGO

1. Dystrybucja filmu "Kicia Kocia mówi: Dzień dobry" w reżyserii Marty Stróżyckiej

2. Dystrybucja filmu "Opętanie" w reżyserii Andrzeja Żuławskiego

3. Dystrybucja filmu Zielona granica w reżyserii Agnieszki Holland

4. Dystrybucja filmu Vika! w reżyserii Agnieszki Zwiefki

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

1 Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka w Elblągu.

2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Olbrzym” w Tarnowskich Górach

3. Dyskusyjny Klub Filmowy „Politechnika” we Wrocławiu

PLAKAT FILMOWY

1. Plakat do filmu Minghun autorstwa Maksa Bereskiego (Plakiat)

2. Plakat do filmu Rave autorstwa Jakuba Jezierskiego

3. Plakat do filmu Skąd dokąd autorstwa Patryka Hardzieja 4. Plakat do filmu „Tyle co nic” autorstwa Eweliny Karpowiak

Decyzją Kapituły ustanowiono również wyróżnienie honorowe dla Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” oraz pośmiertne wyróżnienie honorowe dla Jagody Murczyńskiej.

Nagrody PISF

Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyszczególnienie osiągnięć wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek oraz ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.

Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Statuetkę zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Xavery Deskur. Zwycięzca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.

Źrodło: PISF