Dramat ''The Brutalist'' Brady'ego Corbeta z 13-minutową owacją na stojącą 0

Historyczny dramat Brady'ego Corbeta The Brutalist zebrał najdłuższą jak dotąd owację na stojąco na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Widzowie zaserwowali mu aż 13-minut oklasków.

kadr z filmu ''The Brutalist''

Trzyipółgodzinny film, w którym jest 15-minutowa przerwa, przedstawia Adriena Brody’ego grającego ocalałego z Holokaustu, który walczy o ożywienie kariery architekta w Stanach Zjednoczonych.

The Brutalist to historia żydowskiego architekta László Tótha (Adrien Brody) i jego żony Erzsébet (Felicity Jones), którzy w 1947 roku wyemigrowali z Węgier do Stanów Zjednoczonych, aby odbudować swoje dziedzictwo i być świadkami narodzin nowoczesnej Ameryki. László zmuszony początkowo do ciężkiej pracy i życia w biedzie, wkrótce nawiązuje współpracę z tajemniczym i bogatym klientem. Zdobywa kontrakt, który odmieni bieg kolejnych trzydziestu lat jego życia, a wszystkiemu winny fatalny incydent.

W rolach głównych występują także Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Jonathan Hyde, Isaach De Bankolé, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird i Peter Polycarpou. Corbet i Mona Fastvold wspólnie napisali scenariusz.

Brody był głównym obiektem aplauzu. Aktor ocierał łzy i wielokrotnie próbował skierować oklaski w stronę reżysera i współpracowników, widownia jednak wciąż oklaskiwała jego aktorski kunszt.

Źrodło: Dark Horizons