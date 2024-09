W sieci dostępny jest już oficjalny zwiastun drugiego sezonu nominowanego do Nagrody Emmy serialu komediowego od CBS Studios – Frasier, z Kelseyem Grammerem w roli głównej. Serial będzie miał premierę 23 września, kiedy to do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne odcinki będą dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.