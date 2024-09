Ujawniono ogromny budżet filmu ''Na noże 3'' 0

Ujawniono jak ogromny budżet ma trzeci film z kryminalnej serii '’Na noże'’. Okazuje się, że jest on pięć razy większy niż ten jaki dostał pierwszy film Riana Johnsona.

kadr z filmu ''Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery''

Według Jeffa Sneidera z newslettera The InSneider budżet filmu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery wynosi 210 milionów dolarów. Jest to znaczny wzrost w odniesieniu do 40 milionów dolarów budżetu filmu Na noże.

Po sukcesie pierwszego filmu Netflix zapłacił w marcu 2021 roku aż 450 milionów dolarów, aby zabezpieczyć prawa do dwóch sequeli. Rian Johnson, gwiazda serii Daniel Craig i producent Ram Bergman zarobili podobno ponad 100 milionów dolarów za oba dotychczasowe filmy.

Trzecią część ponownie pisze i reżyseruje Rian Johnson. Fabularne szczegóły projektu oczywiście nie są znane. Z pewnością jednak poznamy kolejne tajemnicze morderstwo, które Blancowi przyjdzie rozwiązać. W jakiś czas temu opublikowanym teaserze Blanc stwierdził, iż trójka ukaże nam jak do tej pory najbardziej niebezpieczną sprawę.

Oprócz Craiga w Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery angaże otrzymali Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Glenn Close, Mila Kunis, Josh Brolin, Kerry Washington, Daryl McCormack, Thomas Haden Church i Jeremy Renner.

Premiera Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery w 2025 roku na Netflix.

Źrodło: ComingSoon