Anglojęzyczny debiut Pedro Almodovara ''W pokoju obok'' z 17-minutową owacją na stojąco 0

Podczas trwającego 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji prezentowane są same górnolotne produkcje, które co rusz zbierają kilkuminutowe owacje na stojąco. Na razie największą gwiazdą tego festiwalu w tej kwestii jest anglojęzyczny debiut Pedro Almodovara W pokoju obok.

kadr z filmu ''W pokoju obok''

Ten hiszpański dramat zebrał rekordowe 17-minutowe owacje na stojąco. Pobił on wcześniejszego rekordzistę, film The Brutalist Brady'ego Corbeta, dla którego aplauz po seansie był o 4 minuty krótszy.

Jak donoszą zagraniczne media Almodóvar, w cukierkowo-różowym garniturze, skutecznie przedłużył owację, ściskając dłonie fanom w kinie i biegając po sali rozdając autografy i robiąc sobie selfie z widzami.

Ingrid (Julianne Moore) i Martha (Tilda Swinton) były bliskimi przyjaciółkami w młodości, kiedy pracowały razem w tym samym magazynie. Ingrid została powieściopisarką autobiografii, a Martha reporterką wojenną. Rozdzieliły je okoliczności życiowe. Po latach spotykają się ponownie w ekstremalnej, ale dziwnie słodkiej sytuacji.

Film porusza temat eutanazji, a Almodovar na konferencji prasowej jasno dał do zrozumienia, że film ją popiera.

Scenariusz powstał na podstawie książki What Are You Going Through autorstwa Sigrid Nunez. W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wymienionych aktorek są też John Turturro i Alessandro Nivola.

W pokoju obok do amerykańskich kin trafi 20 grudnia. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons