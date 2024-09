Krew, pot, łzy, a także namiętność - zobacz zwiastun filmu ''Kulej. Dwie strony medalu'' 1

Krew, pot, łzy, a także namiętność – historia Jerzego i Heleny Kulejów w końcu trafia na wielki ekran. Next Film prezentuje drugi zwiastun biograficznego dramatu Kulej. Dwie strony medalu.

kadr z filmu ''Kulej. Dwie strony medalu''

Pomysł na film zrodził się z inicjatywy Waldemara Kuleja, syna Jerzego i Heleny, który postanowił przedstawić losy swoich rodziców na wielkim ekranie.

Kulej. Dwie strony medalu to historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60. On – legendarny polski pięściarz, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Fabuła filmu koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

W rolę Jerzego Kuleja wciela się Tomasz Włosok, Michalina Olszańska zagrała Helenę Kulej. W roli Feliksa Stamma zobaczymy Andrzeja Chyrę. Tomasz Kot występuje w roli pułkownika, szefa klubu sportowego Gwardia. W pozostałych rolach występują m.in. Bartosz Gelner, Konrad Eleryk i Monika Mikołajczak. Za reżyserię odpowiada Xawery Żuławski. Wspólnie z Rafałem Lipskim jest też autorem scenariusza.

Film Kulej. Dwie strony medalu trafi do kin 11 października. Wcześniej weźmie udział w Konkursie Głównym 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (23-28 września).

Źrodło: Next Film