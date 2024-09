Zwiastun "Minecraft": Kultowa gra na dużym ekranie 0

Filmowa adaptacji kultowej gry Minecraft ma swój pierwszy zwiastun.

"Minecraft"

Film z Jasonem Momoa i Jackiem Blackiem w rolach głównych wytwórni Warner Bros. i Legendary wejdzie na ekrany kin 4 kwietnia 2025 roku.

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga w rzemiośle, ale jest niezbędna do przetrwania! Czwórka odmieńców – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) i Dawn (Brooks) – zmaga się ze zwykłymi problemami, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwaczna, sześcienna kraina czarów, która kwitnie wyobraźnią. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem (Black). Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i ponownie połączyła się z cechami, które czynią każdego z nich wyjątkową kreatywnością… tymi samymi umiejętnościami, których potrzebują, aby dobrze prosperować w prawdziwym świecie.

Minecraft wyreżyserował Jared Hess. Oprócz Momoa i Blacka w filmie występują Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon i Jemaine Clement.

Źrodło: Warner Bros