Netflix rozszerzy uniwersum ''Zmierzchu''. Będzie serial animowany

Wydana w 2020 roku powieść '’Midnight Sun'’ autorstwa Stephanie Meyer opowiada historię znaną nam z sagi Zmierzch z perspektywy Edwarda Cullena. Prawa do jej ekranizacji nabył Netflix. Streamer chce nakręcić serial animowany.

kadr z filmu ''Zmierzch''

W projekt zaangażowana jest Sinead Daly. Będzie ona scenarzystką oraz producentką wykonawczą. Nad całością jako jedna z producentek czuwać będzie sama Meyer.

Kiedy Edward Cullen i Bella Swan spotkali się, narodziła się kultowa historia miłosna. Ale do tej pory fani słyszeli tylko wersję Belli. Nareszcie czytelnicy mogą doświadczyć wersji Edwarda w długo oczekiwanej powieści towarzyszącej, Midnight Sun. Ta niezapomniana opowieść opowiedziana oczami Edwarda nabiera nowego i zdecydowanie mrocznego zwrotu akcji. Spotkanie z Bellą jest zarówno niepokojącym, jak i najbardziej intrygującym wydarzeniem, jakiego doświadczył przez wszystkie lata bycia wampirem Edward. Kiedy dowiadujemy się więcej fascynujących szczegółów o jego przeszłości i złożoności jego wewnętrznych myśli, rozumiemy, dlaczego jest to decydująca walka w jego życiu. Jak może usprawiedliwić podążanie za głosem serca, jeśli oznacza to narażenie Belli na niebezpieczeństwo? Midnight Sun przenosi nas z powrotem do świata, który oczarował miliony czytelników i daje nam epicką powieść o głębokich przyjemnościach i niszczycielskich konsekwencjach nieśmiertelnej miłości – głosi oficjalny opis powieści.

Źrodło: Bloody Disgusting