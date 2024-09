Ogłoszono pierwszy angaż do serialu AMC ''Anne Rice’s The Talamasca'' 0

Niedawno stacja AMC dała zielone światło trzeciej produkcji należącej do Immortal Universe, w skład którego dotychczas wchodzą dwa seriale na podstawie powieści Anne Rice – Wywiad z wampirem i Anne Rice's Mayfair Witches. Obraz wstępnie otrzymał tytuł '’Anne Rice's The Talamasca’’. Właśnie poznaliśmy pierwszy ważny angaż.

W głównego bohatera serialu Guy’a Anatole wcieli się Nicholas Denton. Jego postać jest błyskotliwa, przystojna i bystra. Zawsze jednak Nicholas zdawał sobie sprawę, że jego umysł działa trochę inaczej. Gdy Guy kończy studia prawnicze, podchodzi do niego przedstawiciel Talamasca, tajnej agencji, która monitoruje i chroni nas przed światem nadprzyrodzonym. Guy dowiaduje się, że Talamasca śledzi go od dzieciństwa. Niedługo potem Guy zostaje zanurzony w świecie pełnym tajnych agentów i nieśmiertelnych.

Dwie przeciwne strony do tej pory utrzymywały kruchą równowagę. Utrzymało to bezpieczeństwo świata śmiertelników, ale aby ta delikatna równowaga się utrzymała, nie wspominając o przetrwaniu Guya. Będzie on musiał nauczyć się akceptować mroczne, zdradzieckie głębie swojego prawdziwego i wyjątkowego ja.

Scenariusz do Anne Rice’s The Talamasca piszą John Lee Hancock i Mark Lafferty. Obaj panowie będą także producentami wykonawczymi. Hancock stanie również za kamerą kilku z zamówionych sześciu odcinków.

Premiera serialu planowana jest na AMC i AMC+ w 2025 roku.

Źrodło: ComingSoon