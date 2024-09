Will Smith odchodzi z obsady thrillera "Sugar Bandits" - przyszłość projektu jest niejasna 0

Will Smith nie będzie już występował w Sugar Bandits.

kadr z filmu "Bad Boys for Life"

W lutym 2024 roku ogłoszono, że Smith wystąpi w nowym thrillerze zatytułowanym Sugar Bandits, którego reżyserem jest Stefano Sollima. Aktor ostatecznie jednak wycofał się z udziału w filmie z powodu konfliktów w harmonogramie; chociaż nie jest w tej chwili jasne, co będzie w tym czasie kręcił.

Smith ma kilka przyszłych projektów, które zostały obecnie ogłoszone publicznie. Obecnie trwają prace nad kontynuacją filmu Jestem legendą z 2007 roku. Ma także zamiar zagrać w thrillerze science-fiction zatytułowanym Resistor dla Sony Pictures. Ponadto zajmuje się produkcją kolejnego filmu Karate Kid, który ukaże się w 2025 roku.

Co wiemy o "Sugar Bandits"?

W opisie Sugar Bandits czytamy: Film opowiada historię byłego żołnierza sił specjalnych, który dołącza do elitarnego oddziału straży obywatelskiej, którego celem jest zniszczenie handlu narkotykami w Bostonie, ale wkrótce dowiaduje się, że sprawy nie są takie, jakimi się wydają.

Sugar Bandits powstał na podstawie powieści z 2010 roku zatytułowanej The Devils in Exile autorstwa Chucka Hogana, który napisał także scenariusz do filmu. Oczekiwano, że dodatkowy casting rozpocznie się po ustaleniu oficjalnej daty rozpoczęcia produkcji.

