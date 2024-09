Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Helios dla Dzieci - "Filmowy Poranek" z bajką "Baranek Shaun" 0

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.

Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: Baranek Shaun, cz. 3" w niedzielę 8 września o godzinie 10:30.

Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:

Podejrzany lokator

Timmy i smok

Zamiana ról

Kołnierz wstydu

Beee-Rgherita

Śledztwo na Farmie

Czyste i Lśniące

Superbaran

Czas trwania filmu: 53 min.

Baranek Shaun nie lubi podążać za stadem. Na ogół to stado biegnie na Shaunem, którego nadzwyczajny entuzjazm i energia w połączeniu z jego brakiem doświadczenia są receptą na coraz to nowsze tarapaty. Bohaterami serialu są także jagnię Timmy, ogromna, wszystkożerna owca Shirley, niegrzeczne świnki, nieświadomy niczego Farmer, a także pies pasterski Bitzer, który zrobi wszystko, by utrzymać swego pana w przekonaniu, że jego owce są niczym innym jak zwyczajnymi zwierzętami. Razem tworzą towarzyską mieszankę wybuchową, która sieje spustoszenie w spokojnej dolinie.

