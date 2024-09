Reżyser tak mówi o filmie:

Film opowiada o tym, jak Leonardo przeniósł się do Francji, aby pracować dla króla. To były czasy wielkich odkryć. Ale także czającego się zła. W tych czasach pomysł, aby świat stał się bardziej oświeconym i lepszym miejscem spotykał się z opozycją. Film opowiada o ogromnej ciekawości upartego wynalazcy, który trafia na francuski dwór. Tam może pracować bez ograniczeń wymyślając maszyny latające i badając ludzkie ciało.

Tam do przygody dołącza zuchwała księżniczka Małgorzata, a Leonardo znajduje odpowiedź na ostateczne pytanie: „Jaki jest sens wszystkiego”? Małgorzata wzbudza w Leonardzie pewność, że ważne jest to, co po sobie zostawiamy. Sekretem życia jest to, co dobrego zrobiliśmy dla innych.