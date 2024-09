''Zbrodnie po sąsiedzku'' odnowione na 5. sezon 0

Zaledwie tydzień po premierze 4. sezonu uwielbianej przez widzów komedii kryminalnej Zbrodnie po sąsiedzku, platforma Hulu podjęła decyzję o przedłużeniu produkcji o kolejne odcinki.

kadr z serialu ''Zbrodnie po sąsiedzku''

Na piąty sezon podobnie jak na poprzednie składać będzie się dziesięć epizodów. Jego fabularne szczegóły nie są na razie znane. Podobnie jak obsada, choć o powrót głównej trójki bohaterów, chyba nie mamy się co martwić.

Czwarty sezon swą premierę miał 27 sierpnia. Jego finał wyemitowany ma zostać 29 października.

W sezonie tym trzej samozwańczy fani zagadek kryminalnych – Charles-Haden Savage, Oliver Putnam i Mabel Mora (Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez) zmagają się z szokującym zabójstwem dublerki i przyjaciółki Charlesa, Sazz Pataki (Jane Lynch). Ich śledztwo prowadzi ich aż do Los Angeles, gdzie studio Hollywood przygotowuje film o podcaście Only Murders. Potem wracają do Nowego Jorku na jeszcze bardziej epicką podróż, zagłębiając się w pokręcone życie mieszkańców West Tower w Arconii.

W obsadzie czwartego sezonu są także Michael Cyril Creighton, Da’Vine Joy Randolph, Jackie Hoffman, James Caverly, Ryan Broussard, Tina Fey, Meryl Streep, która ponownie wciela się w Lorettę Durkin, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Kumail Nanjiani, Desmin Borges, Siena Werber i Lilian Rebelo.

Serial zadebiutował w 2021 roku, zbierając do tej pory wiele nominacji do Emmy, jak i do Złotych Globów.

Źrodło: Dark Horizons