Powrót po latach w zwiastunie filmu ''Listy do M. Pożegnania i powroty'' 0

Świąteczny megahit powraca w nowej odsłonie! Warner Bros Polska prezentuje pierwszy zwiastun szóstej części Listów do M – Listy do M. Pożegnania i powroty. Premiera w listopadzie.

kadr z filmu ''Listy do M. 5''

W szóstej części hitowej serii po 11 latach powraca dwójka bohaterów. Zobaczymy postać Mikołaja Koniecznego, w którego ponownie wciela się Maciej Stuhr oraz Doris, którą po raz kolejny portretuje Roma Gąsiorowska. Ostatni raz widzieliśmy ich w drugiej części Listów do M..

Oprócz tej dwójki w szóstce występują Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat, Agnieszka Dygant, Janusz Chabior, Maria Dębska i Piotr Adamczyk. Nowi w obsadzie to Magdalena Walach, Kirył Pietruczuk i Ina Sobala. Film wyreżyserował Łukasz Jaworski pracując na scenariuszu Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego.

Fabuła filmu nie jest nam na razie znana.

Listy do M. Pożegnania i powroty wejdą do kin 7 listopada.

Pierwszy film tej świątecznej serii wyszedł w 2011 roku. Listy do M. to 15 bohaterów i 5 wyjątkowych historii rozgrywających się w zaśnieżonej, mroźnej Warszawie w trakcie jednego wyjątkowego dnia – wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Jego magiczna moc połączy ze sobą losy bohaterów tej wyjątkowej komedii zmieniając ich życie już na zawsze. Czasem uciekamy od miłości choć pragniemy jej najbardziej na świecie. Uciekamy od świąt, choć w głębi duszy każdy z nas chciałby, jak dziecko, napisać w liście do mikołaja swoje najskrytsze marzenia. Dlatego to film dla wszystkich, którzy wierzą w miłość i dla tych, którzy już stracili nadzieję. Dla tych, którzy szukają wzruszeń, uśmiechu, pozytywnych emocji i zaskoczenia. Dla tych, którym znudził się grzeczny Święty Mikołaj. Dla tych, którzy lubią święta ale tylko od święta i dla tych, którzy mogliby żyć świątecznym nastrojem cały rok. Dla tych, którzy krzyczą "do diabła z miłością" i dla tych, którzy szepczą "chcę zakochać się już dzisiaj".

Źrodło: Warner Bros Polska