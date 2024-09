Po dziesięcioleciach pracy w showbiznesie Michael Keaton zmienia nazwisko 0

Michael Keaton wyrobił sobie renomę w branży rozrywkowej. Chociaż świat zna go pod nazwiskiem Keaton, po prawie wielu latach w showbiznesie, aktor powiedział, że w przyszłości chciałby używać swojego prawdziwego nazwiska.

kadr z filmu "Flash"

Keaton już na samym początku zyskał uznanie jako aktor komediowy, grając w filmach takich jak Pan mamuśka i Sok z żuka. Następnie zaczął grać w dramatach, realizując filmy o Batmanie, Spotlight i nominowaną do Oscara rolę w Birdmanie.

Prawdziwe imię weterana to Michael John Douglas. Ale jak już zapewne wiecie, mamy już słynnego Michaela Douglasa i gospodarza talk-show Mike’a Douglasa. Ponieważ Gildia Aktorów Ekranowych zabrania członkom posiadania tego samego nazwiska zawodowego, Michael Keaton powiedział magazynowi People, co skłoniło go do wyboru swojego długoletniego pseudonimu scenicznego.

Przeglądałem, nie pamiętam, czy to była książka telefoniczna. Musiałem powiedzieć: «Nie wiem, daj mi coś wymyślić». A ja na to: «Och, to brzmi rozsądnie.

wyjawił Michael Keaton

Po prawie pięćdziesięciu latach zabawiania nas w rolach filmowych i telewizyjnych Michael Keaton zdecydował, że chce, aby przypisano mu jego nazwisko rodowe. Aktor miał zamiar podpisać się jako Michael Keaton Douglas w swoim najnowszym projekcie reżyserskim Zbrodnie pamięci, ale ta myśl umknęła mu ze względu na stres związany z kręceniem filmu.

Hej, tak w ramach ostrzeżenia, podpiszę się jako Michael Keaton Douglas. I całkowicie mi to umknęło. I zapomniałem dać im wystarczająco dużo czasu na umieszczenie i stworzenie tego. Ale to się stanie.

zakończył Keaton

Wygląda na to, że to tylko kwestia czasu, zanim wkrótce zobaczymy Michaela Keatona Douglasa na plakatach filmowych.

