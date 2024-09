Jean Reno walczy z wilkołakami w zwiastunie przygodowego filmu ''Wilkołaki'' 0

Netflix prezentuje zwiastun przygodowej produkcji Wilkołaki. Obraz ten jest filmową adaptacją karcianej gry '’The Werewolves of Millers Hollow'’ autorstwa francuzów Philippe des Pallières i Hervé Marly. Premiera w październiku.

kadr z filmu ''Wilkołaki''

Zwiastun przedstawia współczesną rodzinę składającą się z sześciu osób, która zostaje przeniesiona w czasie do średniowiecznej wioski, grając w starą grę karcianą o odnalezieniu ukrytych wilkołaków w wiosce. Aby wrócić do swoich czasów, muszą wygrać grę, demaskując wszystkie wilkołaki. Wideo pokazuje również wszystkie szalone wybryki, w które się uwikłają, próbując znaleźć sposób na powrót do domu.

Fabuła dzieła oraz Jean Reno w obsadzie wzbudza trochę nostalgię i przypomina kultową trylogię Goście Goście. Tyle, że w Wilkołakach to z XXI wieku przenosimy się do średniowiecza.

W obsadzie tej zwariowanej komedii są także Franck Dubosc, Suzanne Clement, Jonathan Lambert, Gregory Fitoussi, Bruno Gouery, Lisa Do Couto Teixeira, Raphael Romand i Alizee Caugnies. Za scenariusz i reżyserię tego familijno-przygodowego dzieła odpowiada François Uzan.

Wilkołaki trafią na Netflix już 23 października.

Źrodło: Netflix, Comingsoon