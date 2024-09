Disney zakończy prace ogólnonordyckie i skupi się na poszczególnych terytoriach 0

Disney ma wycofać się ze zamawiania pannordyckich oryginałów dla Disney+ i zamiast tego skupi się na poszczególnych terytoriach w Skandynawii.

Disney

Studia EMEA z siedzibą w Burbank informuje producentów w całym regionie nordyckim o zmianie, w wyniku której firma będzie wydawać pieniądze na lokalne oryginalne treści w Szwecji, Norwegii, Danii i Szwecji.

Disney przestanie w pełni finansować ogólnonordyckie oryginały dla Disney+, ale oceni możliwości zakupu w przedsprzedaży, licencjonowania i koprodukcji oraz zainwestuje w lokalne zlecenia, które działają na całym świecie, takie jak Ice Road Rescue w Norwegii. Projekcje nieskryptowane w Finlandii, gdzie Disney ma kanały linearne i oryginały, takie jak Silent Library i Melkein MENSA, będą kontynuowane. Słyszymy, że więcej szczegółów na temat planów pojawi się jeszcze w tym roku.

Nordyckie oryginały Disneya obejmują dotychczas adaptację powieści szwedzkiego autora Mikaela Niemiego To Cook a Bear, której akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku, z udziałem Gustava Skarsgårda i Emila Kárlsena, a także szwedzki serial Whiskey on the Rocks w koprodukcji z wydawcą SVT. Obydwa są przeznaczone dla Disney+ i wystartują w tym roku.

Źrodło: Deadline