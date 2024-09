Peacock zamawia serialową wersję kultowej czarnej komedii ''Na przedmieściach'' 0

Kultowa komedia z elementami horroru Na przedmieściach doczeka się swojej serialowej wersji. Zamówienie na nią złożyła platforma Peacock. Główna rola w produkcji została już obsadzona.

Angaż otrzymała Keke Palmer, aktorka znana z horroru Nie! oraz dramatu Alice. Wcieli się ona w kobietę, która wraz z mężem wraca do rodzinnego domu ukochanego. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy do domu obok wprowadzają się nowi sąsiedzi. Ich obecność powoduje, że na światło dzienne wychodzą dawno skrywane sekrety i śmiertelne zagrożenia ukryte w z pozoru spokojnej okolicy.

Scenariusz do zamówionego serialu napisze Celeste Hughley mająca na swoim koncie prace nad Palm Royale. Jednym z producentów będzie Dana Olsen, która napisała scenariusz oryginalnego filmu.

Reżyserowany przez Joe Dantego i napisany przez Danę Olsen Na przedmieściach otrzymał przeciętne recenzje od krytyków, gdy został wydany w lutym 1989 roku, chociaż otworzył się na 1. miejscu w kasie biletowej. Od tego czasu zyskał jednak miano filmu kultowego zyskując wierne grono fanów. W rolach głównych wystąpili Tom Hanks i Carrie Fisher.

Na amerykańskim przedmieściu, zamieszkanym przez porządnych obywateli, pojawiają się nowi lokatorzy. Państwo Klopkowie nikomu nie przypadają do gustu. Są dziwni, unikają sąsiadów, a w nocy z piwnicy ich domu dobiegają przerażające odgłosy.

