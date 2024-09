Box Office: ''Beetlejuice Beetlejuice'' z mocnym otwarciem na poziomie 110 milionów dolarów 1

Beetlejuice Beetlejuice, sequel Soku z żuka powstały 36 lat po premierze oryginału wszedł do kin w ubiegły piątek, tj. 6 września. Obraz szybko ugruntował swoją pozycję na szczycie światowego box office’a mając trzecie największe otwarcie w USA w tym roku.

kadr z filmu ''Beetlejuice Beetlejuice''

Beetlejuice Beetlejuice zarobił imponujące 110 milionów dolarów w USA i Kanadzie w weekend otwarcia. Na arenie międzynarodowej film zarobił dodatkowe 35,4 miliona, zwiększając globalny dochód sequela do 145,4 milionów. Beetlejuice Beetlejuice został wyprodukowany przy budżecie wynoszącym 100 milionów. Pierwszy film miał zaś budżet w wysokości 15 milionów dolarów i zarobił 75,1 miliona dolarów w globalnym box office.

Sequel jak już wspomniałam zaliczył trzecie największe otwarcie tego roku po Deadpool & Wolverine z 211,4 milionami dolarów i animacji W głowie się nie mieści 2 z 154,2 milionami na koncie. Ma on również drugą największą premierę we wrześniu wszech czasów jeśli chodzi o horror. Pierwsze miejsce piastuje To z 2017 roku z 123,4 milionami dolarów.

Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice’a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice’a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

Źrodło: ComingSoon