Adam Sandler, aby uczcić początek prac na planie Happy Gilmore 2 opublikował zdjęcie prezentujące kultową koszulkę hokejowej drużyny Boston Bruins, w której chodzi główny bohater filmu Farciarz Gilmore.

kadr z filmu ''Farciarz Gilmore''

Zdjęcie opatrzone zostało podpisem informującym o niedawnym rozpoczęciu zdjęć do sequela.

Oficjalne informacje o zamówieniu przez Netflix sequela komedii Farciarz Gilmore pojawiły się około 2 miesiące temu. Od tego czasu nie mieliśmy żadnych wieści na jego temat. Nie wiemy jak potoczy się fabuła. Wiadomo zaś, że do głównej roli powróci Adam Sandler. Inni w obsadzie to gwiazda NFL Travis Kelce i Benny Safdie. Kto stoi za kamerą, na razie nie wiemy. Nie znana jest także data premiery sequela.

Farciarz Gilmore to komedia wyreżyserowana przez Dennisa Dugana. Film odniósł komercyjny sukces dla Universal Pictures, zarabiając około 39 milionów dolarów w światowych kasach przy budżecie szacowanym na 12 milionów dolarów.

Farciarz Gilmore (Adam Sandler) od dzieciństwa marzył, aby dostać się do zawodowej drużyny hokejowej. Nie miał jednak do tego szczęścia. Pewnego dnia Urząd Skarbowy wyrzuca jego ukochaną babcię na ulicę za niepłacenie podatków. Farciarz postanawia uzbierać odpowiednią kwotę i spłacić komornika. Przez przypadek odkrywa w sobie talent do mocnych uderzeń golfowych. Aby zarobić pieniądze zaczyna grać w golfa. Wprowadza do tego spokojnego sportu zachowanie z lodowiska hokejowego: rzuca kijami, bije przeciwników, klnie, ale ma talent i wygrywa turniej amatorów, który pozwala mu wziąć udział w zawodach zawodowców. Nie może jednak z takim zachowaniem wystąpić na turnieju. Trudne zadanie "utemperowania" niesfornego gracza bierze na siebie śliczna Virginia (Julie Bowen). Aby odzyskać dom musi wygrać.

