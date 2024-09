MGM+ kasuje ''Beacon 23'' i ''Zimowego monarchę'' 0

MGM+ podjęło decyzje dotyczące przyszłości swoich dwóch produkcji. Na kolejne sezony nie powrócą Beacon 23 i Zimowy monarcha. Pierwszy doczekał się dwóch sezonów, drugi tylko jednego.

kadr z serialu ''Zimowy monarcha''

Fabuła serialu Beacon 23 opiera się na książce Hugh Howey'a. Akcja rozgrywa się w najdalszych zakątkach Drogi Mlecznej i podąża za Aster (Lena Headey), agentką rządową i Halanem (Stephan James), stoickim byłym wojskowym, których losy splatają się, gdy zostają uwięzieni w środku jeden z wielu Beaconów, które służą jako latarnia morska dla międzygalaktycznych podróżników. Każdy Beacon jest prowadzony przez jednego dobrze wyszkolonego człowieka i wyspecjalizowaną sztuczną inteligencję. Aster w tajemniczy sposób trafia do samotnego strażnika latarni Halana i rozpoczyna się pełna napięcia walka woli. Halan zaczyna wątpić, czy Aster jest przyjaciółką, czy wrogiem, ponieważ jej umiejętność ukrywania swoich zamiarów i motywów może uczynić z niej groźnego przeciwnika.

Beacon 23 zadebiutował w 2023 roku, jego drugi sezon swą premierę miał w kwietniu tego roku.

Zaś Zimowy monarcha to serial telewizyjny oparty na fikcji historycznej z trylogii powieści Bernarda Cornwella Kroniki watażki z Iainem De Caesteckerem w roli Arthura Pendragona. Arthur to były wojownik, obecnie mnich, który ewoluuje od wyrzutka do legendarnego wojownika i przywódcy. Serial zadebiutował z 10-odcinkowym sezonem w 2023 roku. Dostępny jest on na platformie Max.

