Ariana DeBose w zwiastunie horroru ''House of Spoils''

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun horroru House of Spoils. To kolejna produkcja powstała we współpracy Amazon MGM i Blumhouse. W głównej roli laureatka Oscara Ariana DeBose, która wciela się w szefową kuchni nawiedzonej restauracji.