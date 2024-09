Trójka osób w obsadzie nowego serialu osadzonego w świecie słynnego ''Biura' 0

Powiększa się obsada nowej serii osadzonej w świecie przebojowej komedii NBC Biuro. Angaże otrzymały trzy osoby. Projekt powstaje dla Peacock.

Chelsea Frei, kadr z serialu ''Pani sprzątająca''

Listę płac powiększyli Melvin Gregg, Chelsea Frei i Ramona Young. Dołączyli oni do wcześniej ogłoszonych Domhnall Gleeson i Sabrina Impacciatore. Role całej piątki nie zostały dotychczas ujawnione.

O dołączeniu nowej trójki do obsady jako pierwsza poinformowała lokalna gazeta Palisadian-Post, obsługująca Pacific Palisades w Kalifornii, której redakcję odwiedzili aktorzy w celu zaznajomienia się z specyfikacją pracy w takim miejscu.

Powstający serial nie jest ani kontynuacją, ani spin-offem bądź tej nową wersją Biura. To całkowicie nowy projekt osadzony jedynie w uniwersum kultowej produkcji. Nie posiada on jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Według plotek na razie otrzymał tytuł roboczy The Paper. Jego główni bohaterowie będą dziennikarzami starającymi się utrzymać przy życiu gazetę, która czasy świetności ma dawno za sobą. Ich pracę obserwować ma ekipa dokumentalistów.

Greg Daniels, który opracował amerykańską wersję Biura, współtworzy nową serię z Michaelem Komanem.

Gregga kojarzyć możecie z serialu Dziewięcioro nieznajomych, Frei z produkcji Pani sprzątająca, a Young z Santa Clarita Diet.

Źrodło: Variety