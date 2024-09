Jared Leto przymierzany do roli Szkieletora 1

Jak donoszą zagraniczne media Jared Leto, aktor znany z roli Morbiusa w filmie należącym do MCU, otrzymał propozycję zagrania Szkieletora w Masters of the Universe. Projekt realizowany jest przy współpracy Amazon MGM Studios i Mattel Films.

Jared Leto, kadr z filmu ''Morbius''

Jeśli plotka ta okaże się prawdą to dołączyłby on do obsady, w której są już Nicholas Galitzine jako Książę Adam/He-Man i Camila Mendes jako kapitan straży królewskiej Teela. Widzicie Leto w tej roli?

Film wyreżyseruje Travis Knight, a jego scenariusz pisze Chris Butler.

Fabuła filmu przedstawi dziesięcioletniego księcia Adama, który rozbił się na Ziemi w statku kosmicznym i został oddzielony od swojego magicznego Miecza Mocy – jedynego połączenia z jego domem na Eternii. Po wyśledzeniu go prawie dwie dekady później, książę Adam zostaje zabrany z powrotem w przestrzeń, aby bronić swojej rodzinnej planety przed złymi siłami Szkieletora. Aby jednak pokonać tak potężnego złoczyńcę, książę Adam będzie musiał najpierw odkryć tajemnice swojej przeszłości i stać się He-Manem: najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie!

Produkcja ta ma wiele problemów za sobą. Początkowo film powstać miał dla Netflixa. Serwis jednak nie zdecydował się go zrealizować ze względu na zbyt wysoko oszacowany budżet. Projekt przejął Amazon MGM Studios.

Kinowa premiera Masters of the Universe wyznaczona została na 5 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons