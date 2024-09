Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zwiastun animacji "Elli i ekipa straszaków" - wiemy, którzy polscy aktorzy znaleźli się w obsadzie! 0

Od 25 października kinowymi ekranami rządzić będzie Elli i ekipa straszaków. Elli jest duszkiem, a jej niekonwencjonalni towarzysze to yeti Marta, wampir-wegetarianin Rolf oraz Składek-Frankenstein. Zobaczcie polski zwiastun filmu animowanego dla najmłodszych!

W polskiej wersji językowej bohaterom filmu głosów użyczą między innymi Katarzyna Skrzynecka, Jarosław Boberek, Michał Sikorski, Kacper Kuszewski i Karolina Bacia.

Producentka Lilian Klages tak tłumaczyła intencje twórców filmu:

Elli szuka bezpieczeństwa i rodziny, miejsca, gdzie zostałaby zaakceptowana. To uniwersalny temat. Szczere zaangażowanie bohaterki i jej determinacja powinny zrobić na widowni wrażenie. Elli to typowa nastolatka. Jedno wie na pewno – przenikanie przez ściany niezbyt jej się podoba. A Elli ma temperament! Zwłaszcza gdy się złości, wzmaga się jej energia. Z drugiej strony jest bardzo łagodna i marzy, by być częścią wielkiej rodziny. Myślę, że wiele dzieciaków odnajdzie się w tak nakreślonej postaci i jej pragnieniach. W naszych filmach zawsze myślimy o przesłaniu zrozumiałym dla dzieci na całym świecie. I o ich współczesnych problemach.

Elli bardzo marzy o tym, by znaleźć przyjaciół. Ma z tym kłopot, ponieważ jest duszkiem i wszyscy się jej boją. Gdy jednak stanie przed zadaniem uratowania wuja, będzie mogła liczyć na pomoc napotkanej dopiero co nieszablonowej ekipy. Wspólnie pokażą, że nie taki straszak straszny, jak go malują!

Elli i ekipa straszaków w kinach już od 25 października!

Źrodło: Forum Film Poland