Jak donoszą zagraniczne media Neil Gaiman po tym jak Amazon i BBC zdecydowali się wstrzymać produkcję trzeciego sezonu serialu Dobry omen, postanowił wycofać się ze stanowiska showrunnera. Wszystko po to, aby obraz został jednak dokończony i trafił do wyczekujących go widzów.

Gaiman niedawno oskarżony został przez kilka kobiet o nadużycia o charakterze seksualnym. Pisarz nie przyznaje się do żadnego z nich. Sprawa jest jednak nadal w toku i do tego czasu Gaiman będzie musiał prawdopodobnie odsunąć się od wszelkich swoich projektów.

Jego propozycja odsunięcia się od pracy nad Dobrym omenem, jak zauważają zagraniczne media nie jest w żaden sposób przyznaniem się do jakiegokolwiek wykroczenia. Chce on po prostu, aby do czasu wyjaśnienia oskarżeń nie ucierpiały produkcje, w które był zaangażowany. Amazon podobno rozważa ofertę Gaimana. Czy zdecyduje się przywrócić prace nad finałowym sezonem Dobrego omenu, tego zapewne dowiemy się niebawem.

Podobną decyzję jak Amazon podjął Disney, który wstrzymał jakiekolwiek prace nad adaptacją Księgi cmentarnej.

Dobry omen ukazał nam losy anioła i demona, którzy połączyli swoje siły, aby udaremnić nadchodzącą apokalipsę. Fabuła drugiej serii wykracza poza materiał źródłowy i rzuca nam więcej światła na niesamowitą przyjaźń pomiędzy Aziraphalem a Crowley’em. Po udaremnieniu końca świata bohaterowie powracają do spokojnego życia pomiędzy śmiertelnikami w londyńskim Soho. Długo jednak nie cieszą się spokojem, bowiem niespodziewanie przychodzi do nich posłaniec z bardzo tajemniczą wiadomością. Jak się okazuje zaginął archanioł Garbiel. Fabuła trzeciej serii nie jest znana.

