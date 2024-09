Powstanie ''Epoka lodowcowa 6''. Przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów 0

John Leguizamo, aktor którego głosem w oryginale we wszystkich pięciu filmach mówił Sid, twierdzi że kolejny film z serii Epoka lodowcowa jest już przygotowywany. Byłaby to już szósta część hitowej animacji zapoczątkowanej w 2002 roku.

kadr z animacji ''Epoka lodowcowa''

Leguizamo taką aktualizację podał w trakcie swojego występu w audycji radiowej. Krótko wspomniał, że nadchodzi nowy film osadzony w świecie znanym nam z poprzednich części Epoki lodowcowej. Aktor nie wdał się jednak w szczegóły, więc nie jest jasne, jak blisko film jest do rozpoczęcia produkcji.

Ostatnim filmem z głównej serii jest Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie z 2016 roku. W 2022 roku wydano film osadzony w świecie Epoki lodowcowej zatytułowany Epoka lodowcowa: Przygody dzikiego Bucka. Nie należy on jednak do głównej serii, można nazywać go pewnego rodzaju spin-offem. W centrum jego uwagi są wolne duchem oposy, które powracają do zaginionego podziemnego świata dinozaurów, gdzie uczą się pełnego przygód życia pod okiem Bucka, łasicy żyjącej w tym świecie od lat.

Główna seria skupia się przeważnie na losach leniwca Sida, mamuta Manny’ego i tygrysa Diego.

Źrodło: ComingSoon