''Dan Da Dan'' - zwiastun anime Netflixa o okultystycznej tematyce 0

Netflix rozszerza swoją bibliotekę anime. W sieci zadebiutował zwiastun komediowego horroru o okultystycznej tematyce Dan Da Dan. Projekt pochodzi ze studia Science SARU.

fragment plakatu

Serial opowiada historię dwójki uczniów liceum, Momo pochodzącej z rodziny spirytystycznych medium i Okaruna miłośnika okultyzmu. Momo i Okarun poznają się, kiedy Momo ratuje Okaruna przed szkolnymi gnębicielami. Jednak dochodzi między nimi do kłótni – Momo wierzy w duchy, ale zaprzecza istnieniu kosmitów, a Okarun wierzy w kosmitów, ale zaprzecza istnieniu duchów. Chcąc potwierdzić swoje zdanie, Momo udaje się do opuszczonego szpitala słynącego z obserwacji UFO, a Okarun do tunelu, o którym krążą pogłoski, że jest nawiedzony. W każdym miejscu napotkają przytłaczającą paranormalną aktywność, która wykracza poza ich rozumienie. Momo przebudza swoją ukrytą moc, a Okaruna nawiedza klątwa, przez którą rzuca wyzwanie nadprzyrodzonym siłom! Tam też rozpoczyna się ich nieuniknione uczucie!

Anime oparte na mangach autorstwa Yukinobu Tatsu jest opisywane jako elektryzujący, pełen akcji list miłosny do science fiction i horroru z sercem bezwzględnie zabawnej komedii romantycznej dla nastolatków. W obsadzie głosowej znaleźli się Shion Wakayama, Natsuki Hanae, Mayumi Tanaka i Kazuya Nakai. Reżyserem anime jest Fuga Yamashiro.

Serial trafi na Netflix już 3 października.

Źrodło: Netflix, Comingsoon