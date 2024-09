Zjadający ludzkie ciała potwór w zwiastunie horroru ''Little Bites'' 0

Filmowiec Spider One dalej tworzy w gatunku horror. Jego najnowszym dziełem jest '’Little Bites'’, projekt za który odpowiada RLJE Films, platforma Shudder oraz OneFox Productions.

kadr z filmu ''Little Bites''

Spider One odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię Little Bites. Wcześniej zrealizował dwa horrory – Allegoria i Bury the Bride.

Horror opowiada historię Mindy (Krsy Fox), młodej wdowy i matki, która desperacko próbuje chronić swoją córkę Alice (Elizabeth Caro) przed szponami diabolicznego, zjadającego ludzkie ciała potwora o imieniu Agyar (Jon Sklaroff). Dotychczas Mindy potajemnie poświęcała własne życie, pozwalając stworzeniu powoli ucztować na swoim ciele, podczas gdy ona ukrywała Alice u swojej babci (Boonie Aarons).

Poniżej wspomniany zwiastun:

Każdy dzień był wypełniony strachem i łzami. Kręcenie '’Little Bites'’ było zdecydowanie najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem twórczym w moim życiu powiedział Spider One.

W filmie występują również Chaz Bono, Lyndsi LaRose, Mark Kelly, Christopher Alvarenga, Angel Melanson, Elle Riot Fox oraz James A. Janisse, Chelsea Rebecca, Heather Langenkamp i ​​Barbara Crampton.

Little Bites w drugiej połowie września zadebiutuje na festiwalu filmowym Fantastic Fest, a 4 października trafi na VOD.

Źrodło: Bloody Disgusting