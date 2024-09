Box office: ''Borderlands'' kończy kinową przygodę z zaledwie 31 milionami dolarów 0

Kosztowna i niezwykle nieudana filmowa adaptacja gry wideo Borderlands w reżyserii Eli Rotha zakończyła kinowe wyświetlanie zamykając się z zaledwie 31 milionami dolarów w światowym box office.

kadr z filmu ''Borderlands''

Szeroko krytykowany film, nakręcony w połowie 2021 roku, kosztował od 110 do 120 milionów dolarów. Ponadto dystrybutor Lionsgate wydał kolejne 30 milionów dolarów na druk i reklamę filmu. Tym samym śmiało można stwierdzić, że Borderlands zaliczyło spektakularną porażkę.

Borderlands plasuje się obecnie na drugim miejscu jeśli chodzi o największe kasowe porażki filmów powstałych na podstawie gier. Pierwsze miejsce piastuje Wing Commander z zaledwie 11,5 milionami dolarów na koncie. Kolejne zaś zajmują takie adaptacje jak Doom (59 mln USD), Max Payne (88 mln USD), Hitman i Uliczny wojownik (99 mln USD) oraz Need for Speed (194 mln USD). Wszystkie one pomimo lepszych wyników również uznawane są za klapy filmowe.

Lilith (Cate Blanchett), łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa (Edgar Ramirez), najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. Podczas swojej przygody zawiązuje nieoczekiwane sojusze z nietuzinkowymi postaciami.

Źrodło: Dark Horizons