„Teściowie” - 2. sezon serialu od 15 września w Polsacie 0

Najzabawniejszy serial komediowy z doborową obsadą powraca z nowymi odcinkami. Pierwszy sezon Teściów zawładnął sercami widzów. To właśnie na ich liczne prośby przezabawna produkcja o uniwersalnych międzypokoleniowych konfliktach doczekała się kontynuacji. W nowych odcinkach rodziny Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany.

kadr z serialu ''Teściowie''

Zenon (Cezary Pazura) i Violetta (Joanna Kurowska) Nagórscy nagle przeprowadzają się do wynajętego domu, a Zenon ukrywa przed najbliższymi prawdziwe powody tej decyzji. Firma przeżywa bowiem poważny kryzys finansowy za sprawą oszczerczej kampanii medialnej skierowanej przeciwko bananom. Tymczasem w mieszkaniu Doroty (Jolanta Fraszyńska) i Romana (Cezary Kosiński) Ledwoniów panują grobowe nastroje. Panna młoda zostawiła ich syna przed ołtarzem, więc Lucek psychicznie się załamał. Zamknął się w swoim pokoju i całkowicie izoluje się od świata. W tym samym czasie dr Niski (Piotr Gąsowski) odkrywa, że jego ulubiona pacjentka – Brygida (Magdalena Wójcik) ma romans z własnym szwagrem.

W obsadzie serialu stała plejada gwiazd: Jolanta Fraszyńska, Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Cezary Kosiński, Paweł Wawrzecki, Julia Wieniawa, Ignacy Liss i Piotr Gąsowski. W drugim sezonie do ekipy dołączają także Katarzyna Żak, Andrzej Nejman i Kinga Jasik oraz gościnnie Daniel Olbrychski.

Teściowie to lekka, ponadczasowa opowieść o różnicach międzypokoleniowych. Jest zabawnie, tym bardziej że w tej historii ścierają się dwie pary o różnych światopoglądach i wartościach: posiadacze dojrzewalni bananów, dorobkiewicze – Violetta i Zenon Nagórscy oraz skromni Ledwoniowie, Dorota i Roman. Do tego ciągłych kłopotów dostarczają im ich dzieci – Andżelika (Julia Wieniawa) i Lucjan (Ignacy Liss). Serial to pełna humoru historia, która w krzywym zwierciadle odbija współczesne obyczaje i różnice pokoleniowe.

Drugi sezon od 15 września w niedzielę o godz. 22:05 w Polsacie. W maju serial zadebiutował w serwisie Polsat Box Go.

