Epicki finał trylogii w zwiastunie "Venom 3: Ostatni taniec" 0

Sony Pictures udostępniło nowy zwiastun Venom 3: Ostatni taniec, przedstawiającyostatnią odsłonę trylogii filmów Marvela.

Najnowszy zwiastun ukazuje więcej chaotycznej przygody pełnej symbiontów, która będzie miała miejsce w filmie.

Reżyserką filmu jest Kelly Marcel, która napisała również scenariusz razem z Tomem Hardym, odtwórcą roli Eddiego Brocka aka Venoma. Marcell napisała dwie pierwsze części Venoma. Wyreżyserowanie trzeciej oznacza jej debiut na tym stanowisku. Do roli Eddiego Brocka powraca Tom Hardy. W obsadzie są także Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Peggy Lu, Stephen Graham, Rhys Ifans, Alanna Ubach i Clark Backo.

W finałowym filmie serii Eddie i Venom ścigani są przez oba ich światy. Zmuszeni do walk i ucieczek, gdy widzą, że sieć się zamyka, staną przed tragicznym w skutkach wyborem.

Kinowa premiera filmu Venom 3: Ostatni taniec już 25 października.

Venom, obcy symbiont, jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela wychodzi z cienia, wchodząc w ciało i osobowość Eddiego Brocka. Jako dziennikarz, Eddie próbował zdemaskować niecne działania słynnej firmy Life Foundation, prowadzonej przez naukowca Carltona Drake’a. Przez lata stało się to jego obsesją, zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne. Kiedy jeden z eksperymentów Drake’a – obcy Venom, scala się z ciałem Brocka, ten otrzymuje supermoce i zdolność robienia wszystkiego, czego tylko zapragnie. Wynaturzony, mroczny, nieprzewidywalny, agresywny Venom w ciele Brocka sprawia, że Eddie próbuje zapanować nad nowymi mocami, choć jednocześnie są one kuszące i inspirujące. Jeden i drugi starają się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem i dostać to, czego chcą, coraz bardziej spajając się ze sobą. W dwójce poznaliśmy jeszcze Carnage.

Źrodło: UIP