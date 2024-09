Disney ujawnia kiedy w sieci zadebiutuje "W głowie się nie mieści 2" 0

Disney w końcu ogłosił datę premiery W głowie się nie mieści 2 na platformie Disney+ – najnowszego hitu animowanego studia Pixar, będącego kontynuacją nagrodzonego Oscarem filmu z 2015 roku.

"W głowie się nie mieści 2"

W głowie się nie mieści 2 będzie oficjalnie dostępny do transmisji strumieniowej od środy, 25 września, na Disney+. W czasie swojej premiery kinowej film zarobił łącznie ponad 1,675 miliarda dolarów brutto na całym świecie, co czyni go najbardziej dochodowym filmem animowanym wszechczasów.

W kontynuacji nagrodzonego Oscarem filmu W głowie się nie mieści z 2015 roku powracamy do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont. Radość, Smutek, Złość, Strach i Wstręt – które pod każdym względem od dawna prowadzą udaną operację – nie są pewne, jak się czuć, gdy pojawiają się nowe emocje.

Animację wyreżyserował Kelsey Mann na podstawie scenariusza napisanego przez Meg LeFauve. Producentem filmu jest Mark Nielsen, a producentem wykonawczym jest oryginalny reżyser Pete Docter.

Źrodło: Disney