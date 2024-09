Zwiastun "Twilight of the Gods" - nowego serialu Zacka Snydera 0

W serwisie Netflix ukazał się nowy zwiastun animowanego serialu Zacka Snydera Twilight of the Gods.

"Twilight of the Gods"

Inspirowany mitologią nordycką serial zadebiutuje w serwisie Netflix 19 września 2024 roku.

Snyder jest współtwórcą i producentem serialu, którego fabuła osadzona jest w świecie mitologii nordyckiej. W głosowej obsadzie znajdują się Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Pilou Asbaek, John Noble, Paterson Joseph, Rahul Kohli, Jamie Clayton, Kristopher Hivju, Peter Stormare, Jamie Chung, Lauren Cohan i Corey Stoll.

Co wiemy o serialu?

Twilight of the Gods to zupełnie nowa, odważna i spektakularna animowana wizja mitologii nordyckiej. W mitycznym świecie wielkich bitew, wielkich czynów i wielkiej rozpaczy Leif, śmiertelny król, zostaje uratowany na polu bitwy przez Sigrid, wojowniczkę o żelaznej woli, w którym się zakochuje. W noc poślubną Sigrid i Leif przeżywają gniew terroru Thora, który stawia ich – i załogę krzyżowców – przed wszelkimi przeciwnościami i bezlitosną misją zemsty. Ta bohaterska historia o miłości, stracie i zemście to podróż do piekła i dalej… przez fantastyczne krainy, pola bitew zacięte i krwawe oraz wojny toczone z bogami i demonami.

Pierwszy sezon serialu anime Twilight of the Gods będzie liczył osiem odcinków. Animacja pochodzi od Xilam Animation, a Jay Olivia i Eric Carrasco stworzyli serial wspólnie ze Snyderem.

Źrodło: ComingSoon