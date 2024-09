Barrera wciela się w aktorkę Laurę Franco, która podczas rekonwalescencji zostaje porzucona przez swojego wieloletniego chłopaka (w tej roli Edmund Donovan). Zrozpaczona kobieta powraca do swojego rodzinnego domu, aby odzyskać równowagę fizyczną i psychiczną. Nie pomaga jej w tym fakt, że jej były wystawia musical, który pomogła mu stworzyć. Wtedy Laura poznaje potwora (Tommy Dewey), z którym zaczyna łączyć ją silna więź. Ten zachęca kobietę do iścia za swoimi marzenia i otwierania serca na nowe.

To niesamowity niezależny film, który był dla mnie tak satysfakcjonujący. Zdałam sobie sprawę, że mniejsze filmy są w pewnym sensie bardziej satysfakcjonujące pod względem kreatywnym, ponieważ masz o wiele więcej do powiedzenia i to jest jak prawdziwy wysiłek zespołowy. To tak, jakby każdy poświęcał wiele, żeby zrobić coś z bardzo niskim budżetem, żeby wyglądało dobrze i było najlepsze powiedziała Barrera.