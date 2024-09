Festiwal w Toronto wstrzymuje pokazy "Russians At War" - z uwagi na znaczące zagrożenie 0

Festiwal Filmowy w Toronto poinformował w czwartek, że wstrzymał nadchodzące pokazy filmu dokumentalnego Rosyjsko-kanadyjskiej reżyserki Anastazji Trofimowej Russians at War ze skutkiem natychmiastowym, po tym, jak dowiedział się o poważnych zagrożeniach dla działalności festiwalu i bezpieczeństwa publicznego.

Decyzja ta została podjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich gości festiwalu, personelu i wolontariuszy. To bezprecedensowe posunięcie ze strony TIFF.

Russians at War zapewnia rzadki wgląd w życie rosyjskich żołnierzy na linii frontu na Ukrainie. Trofimowa znalazła się w zasięgu radaru żołnierzy rosyjskich po nawiązaniu połączenia za pośrednictwem żołnierza, którego spotkała w pociągu, gdy ten na krótko wracał z frontu do domu, aby odwiedzić rodzinę. Jej celem, jak stwierdziła, nie jest gloryfikowanie wojsk rosyjskich, ale raczej dotarcie do sedna tego, co dzieje się na linii frontu. Russians at War również pokazywano w Wenecji.

TIFF spotkał się z presją opinii publicznej w Kanadzie, aby nie organizować północnoamerykańskiej premiery filmu, która była częściowo finansowana przez kanadyjskie agencje federalne i prowincjonalne. Wywołało to krytykę ze strony polityków, w tym ze strony wicepremier Chrystii Freeland, która stwierdziła, że ​​jest on sympatyzujący ze stroną rosyjską i może być postrzegana jako prorosyjska propaganda.

Źrodło: Deadline